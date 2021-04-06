Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki tarihi dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Altay, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisini Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mevlana Çarşısı'nda yıkım işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bir taraftan da imalat sürecine başladıklarını vurgulayan Altay, "Burada hem ticareti ve istihdamı canlandıracağız hem de ziyarete gelen misafirlerimiz Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'dan başlayarak Bedesten'e doğru, Alaaddin Caddesi'ne doğru adeta bir akım içinde olacaklar." ifadesini kullandı.

Altay, Altın Çarşı'da da yıkım işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ayın sonunda orada da imalatlara başlamayı arzu ediyoruz. Burada iki tane önemli konu var. Birincisi neredeyse yüzde yüz mutabakatla bu kentsel dönüşümü yapmak. Burası metrekare fiyatı olarak Konya'nın en kıymetli yeri. Bize güvenen tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. İkincisi de bu alanda ticareti ve istihdamı tekrar canlandırıyoruz. Hem esnafımızın geliri artacak hem de Konya'ya gelenleri en güzel şekilde karşılamış olacağız."

Mevlana Çarşısı'nı yıl sonuna varmadan Altın Çarşı'yı da 17 Aralık'taki Şeb-i Arus'tan önce tamamlamayı planladıklarının altını çizen Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi bir mimari projeyle işe başladık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Esnafımıza ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeye gayret ediyoruz. Projemize desteğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı esnafına, çalışan, gayret gösteren işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'ya yakışır bir çarşıyı en kısa sürede yapmayı arzu ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."