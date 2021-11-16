Üye Girişi
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor - Son Dakika

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor

16.11.2021 11:26
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı'nda ve Altın Çarşı'da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye'ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya'nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Mevlana Çarşısı'ndaki çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Altın Çarşı'da da bu oran yüzde 35-40 civarında. Proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor

geri dönüşüm, mevlana, Konya, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 11:24 Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi 10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
Örmek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Örmek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı         
11:28
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, 2 saatten fazla kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da tarihi dönüşüm sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement