Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Dönüşüm Projesi'nde yıkıma başlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Dönüşüm Projesi'nde ilk yıkımı başlattı.

Dönüşüm projesinin başlaması nedeniyle Mevlana Çarşısı içinde basın toplantısı düzenleyen Altay, 32 yıllık çarşının tüm Konyalıların hayatında çeşitli hatıralarla bir kesit taşıdığını söyledi.

Yıkım için zor bir karar aldıklarını ancak çarşı içindeki esnafı mağdur etmeden bir dönüşüme başladıklarını aktaran Altay, "Bugün mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Çok zor bir süreçti ama Allah'a hamd olsun yüzde yüz mutabakatla bir değişim dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Eğer iyi niyet olmasa bu dönüşüm mümkün olmazdı. Elhamdülillah bugün mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Altın Çarşı içinde en geç 1 Ocak tarihinde orada da yıkıma başlamayı arzu ediyoruz. Eylül 2021'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu tartışmalı konu Konya'nın gündeminden kalkmış olacak. Konya herşeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel yenileme alanı ilanı etmesiyle başladığını anımsatan Altay, kararın 34 gün gibi çok kısa bir sürede devlet bürokrasisinin tamamlanarak çıkarıldığını belirtti. Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yapılacak dönüşümle hedeflediğimiz şey şu, Bedesten Çarşısı'na, İplikçi Camisi'ne, Aziziye Camisi'ne doğru bir hareket oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin en önemli mimarlık ofislerinden biriyle çalıştık. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de çok ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Konyalı esnafa ne kadar teşekkür etsek azdır. 32 yıldır besmeleyle kapısını açtıkları bir dükkanı yıkmaya teslim etmek kolay bir şey değil. Ama bir noktada anlaşmayı başardık. Altın Çarşı'da da çok yüksek bir anlaşma oranını yakaladık. Konya'nın kalbi türbedir. Bizim de türbe etrafını düzenlememiz gerekir. Konya için hayallerimiz var. Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmayı arzu ediyoruz. Konya bunu hak ediyor. Allah bizi mahçup etmesin."

Çarşı esnafından Mehmet Küçüktokat ise 14 ay sürede tamamlanması planlanan proje için yetkililere teşekkür ederek, "Sağolsunlar bizi madur etmediler." diye konuştu.

Daha sonra iş makinesinin üzerine çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, çarşının giriş kısmındaki dükkanların ilk yıkımını gerçekleştirdi.