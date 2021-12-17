Üye Girişi
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4) - Son Dakika

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)

17.12.2021 21:26

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

İnsanlar farklılıklarından ötürü birbirlerini düşman görüyor. Böyle bir ortamda insanları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesiz olmasın." dedi.

Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad etti.

İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini, dünyayı sarsan Kovid-19 sürecinde ağır bir imtihan ile karşılaşıldığını belirten Ersoy, "Bu zorlu süreç bize zorda kalan insanın sınandıkları karşısında nasıl fıtratından uzaklaşıp bencilce davranmaya, dayanışmadan, paylaşmadan uzaklaşacağını gösterdi. İnsanlığın hakikatten sapması olarak görülecek bu menfi davranışlar karşısında Anadolu coğrafyasını kendisine vatan bellemiş milletin evlatları olarak bizler, bu zor süreçte elimizden geldiğince insan olmanın bilinciyle hareket etmeye çalıştık." diye konuştu.

"Büyük tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Mevlana'dır, Yunus'tur"

Ersoy, Anadolu insanının mayasında olan bu dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma kültürünün yüzyıllardır var olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bir duvarın tuğlaları gibi milleti bir arada tutan mayanın; Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin eliyle hayat bulduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Onlar bize hayata sevgiyle, merhametle, adaletle, diğerkamlıkla bakmayı öğrettiler. Her şeyin başının muhabbet olduğunu biz bu büyük velilerden öğrendik. Şairin dediği gibi 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'. İşte bu muhabbet ile biz tarihin en zor sınavlarının üstesinden gelebildik. ve yine bu muhabbet ile bugün yaşadığımız tüm zorlukları hep birlikte aşacağız. Çünkü bu toprağın hamurunda sevgi, muhabbet ziyadesiyle mevcuttur. Tüm dünya bireyselliğin, bencilliğin kıskacında zorluk çekerken, bu toprağın kadim milleti toplumsal dayanışma ruhuyla her zaman güçlü bir şekilde var olmayı, ayakta kalmayı becermiştir. Yüzyıllardır bu topraklarda büyük destanlar yazan, cesaretiyle cihana hükmeden ecdadımız, sevgisi, merhameti ve adalet anlayışıyla da gönülleri fethetmiştir. İşte bu büyük tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Mevlana'dır, Yunus'tur ve daha nice gönül erenleridir."

"İnsanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğu açık"

Ersoy, Hazreti Pir'in çağları aşan kardeşlik çağrısına her daim kulak verilmesi gerektiğini, O'nun öğretilerini hayatın vazgeçilmez düsturu haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anmanın 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde, her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla mümkün olacağına dikkati çeken Erson, "Unutmamalıyız ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durum, insanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu çağrıyı, bu mesajı zaman, mekan, sınır tanımadan farklı coğrafyalara, farklı toplumlara ulaştırmak ise bizin en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır." diye konuştu.

"O'nun mesajlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ersoy, insanlığın, Mevlana'nın çağrısına muhtaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her gün dünyanın dört bir yanından acı haberler işitiyoruz. Çocuklar babasız kalıyor, kadınlar eşlerini kaybediyor. İnsanlar evlerini terk edip zorunlu göç etmek zorunda kalıyor. Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. İnsanlar farklılıklarından ötürü birbirlerini düşman görüyor. Böyle bir ortamda insanları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesiz olmasın. Böyle bir değere sahip olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Özellikle genç kardeşlerimizi medeniyetimizin bu köklü şahsiyetleriyle buluşturmak ve onları Mevlana Hazretlerinin düşünce yapısı ve ahlak anlayışıyla yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Tören

Konuşmaların ardından törende, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın Tasavvuf Müziği Konseri'nin ardından Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı ve Yazar Ömer Tuğrul İnançer "Mesnevi Sohbeti" yaptı.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4)

Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş, mevlana, Vatan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:43 Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti
22:20 Son Dakika! Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
22:13 AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır
22:13 Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Elon Musk'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
21:38 Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı
21:27 Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti
21:12 Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Halil Falyalı, 2 aylık tutukluluk sonrası serbest bırakıldı
21:11 Akaryakıta gelen zam sonrası istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu
20:27 Barcelona, Türk asıllı Avustuyalı futbolcu Yusuf Demir'e kapıyı gösterdi
Son Dakika: Meclis'te 12 gün boyunca tartışıldı! 2022 yılı bütçesi kabul edildi Son Dakika: Meclis'te 12 gün boyunca tartışıldı! 2022 yılı bütçesi kabul edildi         
22:58
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 23:20:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (4) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement