Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor - Son Dakika

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor

16.12.2020 16:45
Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor, System.String[]

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, 17 Aralık 1273'te vefat eden büyük mütefekkir, mutasavvıf, şair ve gönül ehli Hazret-i Mevlana'nın öldüğü zaman sevdiğine kavuşacağı için bu güne düğün günü veya gecesi manasına gelen "Şeb-i Arus" dediğini belirtti.

"Ölümsüz aşk istiyorsan, ölümsüze aşık ol" diyerek ömrünü ilahi aşka adamış, evrensel bir sevgi timsali olan Mevlana'nın şiirlerini okuyanların hasret ve vuslat vurgusunu fark etmemesinin mümkün olmadığına işaret eden Filiz, şunları kaydetti:

"İşte bu yüzden onun ölüm yıldönümü, bir yas günü olarak görülmüyor, kutlama törenleriyle yad ediliyor. Mevlana, Allah'a kavuşacağı günü hasretle bekleyip bu bekleyişi eserlerine yansıtmıştır. Mevlana'yı etkili kılan onun sarsıcı ve duygu dolu söylemleridir. 'Ne olursan ol yine gel' sözü ile dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden birlik olmaya, kardeş olmaya, barışa ve hoşgörüye 'Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol' söylemiyle insanlığı dürüstlüğe ve doğruluğa çağıran Mevlana'nın şiddetten arındırılmış, herkesin birbirine hoşgörüyle yaklaştığı bir dünya için sesine kulak vermek gerekir. Hz. Mevlana'nın öğüt niteliğinde olan her bir söylemi, her bireyimiz için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir."

AK Parti, mevlana, Denizli, Aralık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor - Son Dakika


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