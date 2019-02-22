Son Dakika Haberleri: Mevlana Değişim Programı" ile 66 Ülkeyle Öğrenci Değişimi Yapılacak

Mevlana Değişim Programı" ile 66 Ülkeyle Öğrenci Değişimi Yapılacak

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 66 ülkeyle belirlenen alanlarda öğrenci değişimi yapılacağını bildirdi.

Mevlana Değişim Programı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 66 ülkeyle belirlenen alanlarda öğrenci değişimi yapılacağını bildirdi.

Saraç, yaptığı açıklamada, Mevlana Değişim Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Bunun yeni YÖK'ün yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini amaçlayan bir proje olduğunu anımsatan Saraç, "2019-2020 eğitim öğretim yılında da Mevlana Değişim Programı kapsamında, 66 ülke ile belirlenen alanlarda değişim yapılacaktır. Başvurular, öğrenciler tarafından, kayıtlı oldukları üniversitelere belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Program hakkında detaylı bilgiye https://mevlana.yok.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceğini bildiren Saraç, "Program kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'ye gelecek öğrencilerle yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere YÖK tarafından değişen tutarlarda burs ödenecektir." bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:04 Kaynak: AA

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