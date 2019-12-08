Son Dakika Haberleri: Mevlana Gebze'de anıldı
Son Dakika Yaşam Mevlana Gebze'de anıldı - Son Dakika

Mevlana Gebze'de anıldı

6 saat önce

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde "Mevlana Haftası Anma Programı" düzenlendi.

Mevlana Gebze'de anıldı, System.String[]

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde "Mevlana Haftası Anma Programı" düzenlendi.


Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gebze Kültür Merkezinde "Mevlana Haftası Anma Programı" düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Sedat Uçan ve Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir'in konuk olduğu programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Program Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Programda İlahi ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahi ve ezgileri Gebzeliler için seslendirdi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlana hakkında Gebzelileri bilgilendirdi. Eşsiz yorumuyla Gebzelilere Mevlana'yı anlatan Ömer Döngeloğlu, " Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Gebze Belediyesi, Mevlana Haftası, Gebze, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı
Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü Mucit öğretmen, sobaya döşediği tesisat ile tüm evini ısıtıyor Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 19:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlana Gebze'de anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]