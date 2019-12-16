Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı - Son Dakika
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Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihanede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746'ncı vuslat yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihanede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746'ncı vuslat yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Gecede, sema gösterisi gerçekleştirildi.

Tasavvuf Vakfı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu ve Gelibolu Mevlevihanesi Derneği'nce, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746'ncı vuslat yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Mevlevihanesi'nde 8'inci Uluslararası Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tasavvuf Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özbağ, Proje Koordinatörü, Tasavvuf Vakfı İl Temsilcisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, Balkan Coğrafyası'ndan çok sayıda yabancı konuk ile halk katıldı.

Program, enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başladı. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, "Dünyanın en büyük mevlevihanesi Gelibolu Mevlevihanesi'nde aşk ile Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya geldik. Kula vefası olmayanın, hakka vefası olmaz buyuruyor Hazreti Mevlana. Bugün vefa vakti. Vefaya hoşgeldiniz" diye konuştu.

Program, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.


- Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mevlana Celaleddin Rumi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:50 Kaynak: DHA
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