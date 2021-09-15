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Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki - Son Dakika

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

15.09.2021 16:45
Mevlana kentinden İzmir'deki

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programda Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri, apaçık hadsizliktir. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum." ifadesine yer verdi.

"Özür dilemeye davet ediyorum"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yaptığı yazılı açıklamada, sema ayinlerinin belirli bir usul ve adabının olduğunu vurguladı.

Gösteriyi Mevlevilik kültürüne karşı yapılan büyük bir "saygısızlık" olarak nitelendiren Angı şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin katıldığı törende bir dansçının başında sarık ve üstte siyah, altta kırmızı 2 kat kıyafet ile sahneye çıktığı görülüyor. Oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkaran dansçının gösterisini yarı çıplak kırmızı kıyafet ile tamamladığını utanç içerisinde izledik. Bu gösteri Mevlevilerin 700 yıllık 'Sema' zikrine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

Semazenin sema yaparken Allah lafzını dilinden düşürmediğini ifade eden Angı şunları kaydetti:

"Sema kıyafetinin manasını bilerek giymek gerekir. Sema ayinlerinde giyilen sikke, hırka, destegül, tennure ve elifi nemed, başlı başına ölümü ve nefis terbiyesini simgeler. Dolayısıyla şov amaçlı gerçekleştirilen bu törenin gerçek bir sema töreni ile uzaktan yakından alakası yoktur. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu utanç gecesi asla kabul edilemez. Bu organizasyonu düzenleyenleri kınıyor, Hz. Mevlana'ya ve onun değerlerine karşı yaptıkları saygısızlıktan dolayı özür dilemeye davet ediyorum."

"Kültür yozlaşmasının en bariz örneğidir"

Konya Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada da semanın bir "dans", semazenin de bir "dansöz" olmadığına vurgu yapıldı.

Konya'dan dünyaya hoşgörü mesajları verirken tüm insanlığı İslam'a davet eden Hz. Mevlana'nın "Ben yaşadıkça Kuran'ın bendesiyim, Ben Hz Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da bizarım, o sözden de bizarım (şikayetçiyim)." sözlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevlevilik kültüründe de ne böylesi bir dans ne de yarı çıplak dansözler vardır. Adına semazen denilen ve sema töreni gibi sunulan bu saçma olay herhangi bir mantığa sığmamaktadır. Yarı çıplak bir semazenin ney ve oyun havası eşliğinde dans etmesi ve bu acayip törenin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde gerçekleştirilmesi ise kültürümüzün nasıl yozlaştırılmaya çalışıldığının en bariz göstergesidir. Milli ve manevi değerlerimizle alay edercesine ortaya konulan tablo vicdanları sızlatmaktadır. Bunun yanında kültürümüzde yeri olmayan birtakım ritüellerin de bizden bir parçaymış gibi sunulması, kültür yozlaşmasının en bariz örneğidir. Buna müsaade edilmemesi için ise ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçmesi, böylesi garabet olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması elzemdir."

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte, belden yukarısı çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu.

Uğur İbrahim Altay, mevlana, Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mevlana kentinden İzmir'deki 'semazen' temalı 'belden üstü çıplak dans' gösterisine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki - Son Dakika
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