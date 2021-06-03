Mevlana Kur'an Kursunun Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan ve 4-6 yaş arası çocukların eğitim göreceği Mevlana Kur'an Kursunun açılışı gerçekleşti.

Kur'anı-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşma yapan Vali Karaloğlu, "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden hareketle Diyanet İşleri Başkanlığının son dönemde özellikle 4 - 6 yaş arası çocuklara yönelik açılan Ku'ran kurslarına çok önem verdiğini söyledi.

"Çocuklarımızın öğrendikleri hayat boyunca kendilerine rehberlik edecek"

Çocukların eğitimine erken başlanıldığında edinilen bilgilerin çocuklar tarafından uzunca yıllar unutulmayacağına vurgu yapan Karaloğlu, "Bu yaşlarda çocuklarımızın öğrendikleri hayat boyunca kendilerine inşallah rehberlik edecek. Tabi burada çocuklarımız 4-6 yaş grubu olduğu için sadece Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmiyor. Her şeyden önce çocuklarımız sosyalleşiyor. Bu mekanlarda arkadaş ediniyorlar. Terbiye, edep öğreniyorlar. " dedi.

Açılan Kur'an kurslarını yalnızca Kur'an-ı Kerim ezberleme yeri olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, "Çocuklarımızı hayata hazırlayan mekanlar olarak görmemiz ve bakmamız lazım. Allah'a hamdolsun, biz müslüman bir ülkeyiz, müslüman bir toplumuz. Diyarbakır halkı müslümandır. İmanlıdır. Devlet kimseye mecbur kılmıyor. Bu isteğe bağlı. İsteyen çocuğunu 4-6 yaş Kur'an Kursuna getirir, isteyen ana sınıflarımız var, devletin, her okulda neredeyse, oraya götürür, isteyen kreşe verir. Hiçbir zorlama yok. Ama bir veli, "Ben çocuğumu 4-6 yaş grubunda Kur'an Kursuna göndermek istiyorum" dediğinde, devletin o velinin ihtiyacını da gidermesi lazım. Bu mekanlara öyle bakmak lazım. " diye konuştu.

"Hocalarımız, çocuklar için ellerinden gelen gayreti göstersin"

Kayapınar Belediyesi tarafından 8 derslikli olarak hazırlanan Kur'an kursunun çocuklara hayırlı olmasını dileyen Karaloğlu, ilçe müftülüğünden mesai gözetmeksizin çocukları geleceğe hazırlamalarını, bu konuda ellerinden gelen gayreti göstermelerini istedi.

Vali Karaloğlu cümlelerinin sonunda, açılan Kur'an kursundan yetişen çocukların hem ailelerine, hem ülkeye, hem millete hem de ümmete faydalı çocuklar olarak yetişmesini temenni etti.

Söylenen ilahiler ve okunan duaların ardından açılışı yapılan Kur'an kursunda incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, çocuklarla tek tek sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi.