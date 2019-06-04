Son Dakika Haberleri: Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi
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Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi

1 saat önce

Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendiKONYA - Konya'da, Mevlana Meydanındaki bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi.

Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi
KONYA - Konya'da, Mevlana Meydanındaki bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi.
Ramazan Bayramı namazı Mevlana Müzesinin önündeki alanda vatandaşların katılımıyla kılındı. Sultan Selim Camii'ne gelenler Mevlana Meydanında bayram namazını kılarak dua etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gerçekleşen bayram namazı coşkusu drone ile havadan görüntülendi.
Bayram hutbesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Konya, Yerel
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