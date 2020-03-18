Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı - Son Dakika
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Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı.

Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı, System.String[]

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Başta müzenin önündeki Mevlana Meydanı olmak üzere kentin birçok noktasında ise yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Müzenin kapısına kilit vurulurken, müzenin yakınındaki Mevlana Meydanı ise bomboş kaldı. Kentin birçok noktasında eski yoğunluğun olmaması da dikkat çekti.

Müze yakınında esnaflık yapan Ali Turhan ilk defa meydanı bu kadar boş gördüğünü söyledi. Turhan, "Ben 20 yıldır bu bölgede esnaflık yapıyorum. Bugünden itibaren müze ziyarete kapatıldı. Ben bu meydanın ilk kez böyle bomboş olduğunu gördüm. Tabii ki salgından dolayı insanların evlerinden çıkmaması normal. Bizce de çıkmasınlar. Biz esnaf olduğumuz için mecburiyetten çıkıyoruz. Kendimizi ve iş yerimizi dezenfekte ederek korunmaya çalışıyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri de destekliyoruz" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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