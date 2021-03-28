Mevlana Müzesi'nde 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika

Mevlana Müzesi'nde 'koronavirüs' sessizliği

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde koronavirüs sessizliği sürüyor. Kırmızı kategoride yer alması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, müzeyi sadece turistler ziyaret ediyor.

Mevlana Müzesi, pandeminin ilk başladığı dönemlerde tedbir amaçlı mart ayında kapatılıp, 1 Haziran'da yeniden ziyaretçilere açıldı. Ancak müzede koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi de eski yoğunluk olmazken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri ise tamamen sessizlik hakim oluyor. Bugün ise müzeyi Antalya'dan Kapadokya'ya giden Rus turist kafilesinin ziyaret ettiği görüldü.