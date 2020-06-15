Mevlana Müzesi'ndeki 'Kubbe'i Hadra' 8'inci kez yenilenecek - Son Dakika

KONYA'da Mevlana Müzesi'ndeki yeşil kubbe olarakda bilinen 'Kubbe-i Hadra', 8'inci kez restore edilip, yenilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Kubbe'i Hadra'nın tarihinde daha önce 7 kez yenilendiğini belirterek, çinilerin renginin Bilim Kurulu kararıyla turkuaz renkte üretileceğini söyledi.

Türbe önünde yapılan basın toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Kubbe-i Hadra'nın daha önce 7 kez yenilendiğini belirterek, çinilerin maviye yakın turkuaz renkte olacağını ifade etti. Yarar, şunları söyledi:

"Yeşil kubbenin çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Osmanlılar döneminde, 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirilmiştir. Yeşil Kubbe'de 1955 yılında yapılan küçük bakım ve onarım ile 1965 yılında gerçekleştirilen büyük yenileme çalışmaları, Kütahya Çini Fabrikası'nda üretilen çinilerle değiştirilmiştir. Türbenin çinileri, o günlerden zamanımıza gelene kadar yıpranmış olup, dışarıdan da çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği gibi yer yer çini kaplamalarda kabarmalar ve dökülmeler başlamıştır. Kubbe-i Hadra çinilerinin günümüzdeki çalışmalarının yapılabilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından Konya Valiliğinin bilgisi dahilinde çalışmalar başlatılmıştır."

Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin, geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verildiğini hatırlatan Yarar, "Yapılacak restorasyon esnasında kullanılmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün bilgileri kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından türbenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimleri hazırlattırılmıştır. Türbenin ve çinilerin teknik ölçümlenmesi yaptırılarak, var olan çinilerin adet ve ebatlarının tespiti yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ve tüm projeler Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda değerlendirilerek kabul edilmiştir. Yine Bakanlığımız tarafından belirlenen Bilim Kurulu çinilerin rengi konusunda da uzun tahlil ve değerlendirmeler yapmıştır. Sonucunda müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkılarak maviye yakın turkuaz renkte çinileri üretilmesine karar verilmiştir" dedi.

Restorasyon giderlerinin Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından karşılanacağı, restorasyon ve çevre düzenlemesinin 2021 yılı aralık ayında tamamlanması beklendiği belirtildi.