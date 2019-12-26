Mevlana Müzesi Şeb-i Arus haftasında ziyaretçi rekoru kırdı - Son Dakika

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde ziyaretçi sayısının yüzde 50 arttığını belirterek "Törenler haftasında Mevlana Müzesi kış mevsiminin ziyaretçi rekorunu kırdı. Mevlana Müzesi, 7-17 Aralık'ta 158 bin ziyaretçi sayısına ulaştı." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlenen Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Değerlendirme Toplantısı'nda, etkinliklerin yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle geçtiğini söyledi.

Bu yıl da çok sayıda etkinliğin icra edildiğini anımsatan Yarar, "Bu yıl ise yine onun eserlerinde yer tutan 'vefa' sözcüğünün anlam evrenine uygun olarak 'Vefa vakti' başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir haftayı icara ettik. 'Vefa vakti' başlığı, Hazreti Mevlana'nın 'Sevgide çekilen cefada binlerce vefa var.' sözü ile temellendirilerek duyuruldu." diye konuştu.

"Mevlana Müzesi kış mevsiminin ziyaretçi rekorunu kırdı"

Yarar, bu yıl yapılan törenlerde bin 338 programda, vefa kavramı üzerinde durulduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Mevlana'yı Anma Törenleri, Konya'nın bu yıl da kültürel ve kamu diplomasisi tecrübesini yükseltti. Avrupa Birliği'nden 25 ülke büyükelçisini ağırlayan Konya, Şeb-i Arus programından önce, 7-17 Aralık tarihlerinde 35 ülkenin yetkililerini misafir etti. Yıl içinde yerli ve yabancı milyonlarca insanın gelip gördüğü Konya, Vuslat Yıldönümü törenlerinde yine kendisiyle yarıştı. Anma Törenleri Haftası'nda 586 acentenin verileri ve bilet satışı sonuçlarına göre törenleri 39 bin 750 kişi izledi. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50 artışın tespit edildiği törenler haftasında Mevlana Müzesi kış mevsiminin ziyaretçi rekorunu kırdı. Mevlana Müzesi 7-17 Aralık'ta 158 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Konya'nın en soğuk günleri yaşadığı kış mevsiminin olumsuzluklarına rağmen 15 Aralık'ta 17 bin kişi ziyaret etti."

Şehir merkezindeki 6 bin 500 yatak kapasitesine sahip 37 otelin doluluk oranın yüzde 95'e çıktığını ifade eden Yarar, etkinliklerin sosyal medya başta olmak üzere yabancı basının da ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.