Mevlana Müzesi Şeb-i Arus töreni öncesi yerli ve yabancı ziyaretçilerle doldu - Son Dakika

Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son akşamı olan Şeb-i Arus öncesi Konya Mevlana Müzesi'nde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kente gelen ziyaretçilerden pek çoğu akşam yapılacak Şeb-i Arus törenleri öncesi müzeyi gezerek Hz. Mevlana'nın kabri önünde Allah'a dua ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı İngilizce öğretmeni Rupert Flowers, AA muhabirine, Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol gel" çağrısına uyarak Konya'ya geldiğini belirterek, "Konya'ya ilk defa geliyorum, Rumi'yi daha önce duydum ve şiirlerini okudum. Dünyanın belki de en verimli şiirleri. Onu ve şiirlerini daha fazla tanımak için buraya geldim. Aşk ve Allah arasında çok güzel bir bağlantı kuruyor, din ekseni dışında daha çok ruhani bir yol kurarak bunu yapıyor. Bu akşamki sema törenlerini izleyebilmek için bilet bulabilmeyi umut ediyorum." dedi.

Çekya'dan gelen ve kriminoloji üzerine ülkesinde doktora öğrencisi olan Ivan Ryska da " İstanbul'u sanırım 10 yıl önce ilk ziyaret ettiğim zaman Mevlana'yı duydum. Rumi ve dönen semazenler hakkında müzede bir şeyler okudum. Hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istedim ve Konya'ya gelmeye karar verdim. İran'ı gezdiğim zaman orada da Mevlana çok sayıda insan tarafından tanınıyor ve kendisine çok saygı gösteriliyordu. Şiirlerinin bazıları okumadım. Bazen şiirlerini tamamen anlamak, vermek istediği mesajı anlayabilmek çok kolay olmuyor. Çok açık görüşlü ve derin felsefi şiirleri var. Anlamak çok defa okumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsfahan şehrinden gelen metal mühendisi Zehra Jasmina ise Konya'da ve Hz. Mevlana'nın dergahında olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Jasmina, Mevlana'nın kaleme aldığı Şems Divanı'nı okuyarak, "Konya'ya ilk defa geliyorum. Bu sabah Konya'ya geldim. Mevlana'yı tanıyorum, çok seviyorum, şiirlerini okuyorum. İçeride çok fazla duygulandım. Size duygularımı tam olarak anlatıp paylaşamıyorum." diyerek duygularını paylaştı.

Konya'da dün düzenlenen Tacik-Türk Yatırım İş Forumu'na katılmak üzere kente gelen gelen iş insanlarından Cemşid Mubinzade, " Tacikistan'dan geliyoruz. İlk defa Türkiye'ye ve Konya'ya geldik. Mevlana'yı biz Tacikistan'da biliyoruz ve okuyoruz, onun düşüncelerini okullarda okuyor, öğreniyoruz. Burada olmak çok güzel, harika duygular içindeyiz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Akşam yapılacak Şebi Aruz törenlerini izlemek üzere kente şehir dışından tren, uçak ve kara yolu ile ziyaretçi gelişi sürerken şehir içindeki pek çok otelde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.