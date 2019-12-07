Karaman'da, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.



Lütfi Elvan Kültür Merkezi'ndeki törende Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu. Sema gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.



Programın sonunda, Karaman Valisi Fahri Meral, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler'e çiçek takdim etti.



Programa, Vali Meral ile Belediye Başkanı Kalaycı'nın yanı sıra Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.