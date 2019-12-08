Son Dakika Haberleri: Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

6 saat önce

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki (İRFA) keçe atölyesinde keçe ustasının yaptığı ürünler ilgi odağı oluyor.

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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki (İRFA) keçe atölyesinde keçe ustasının yaptığı ürünler ilgi odağı oluyor.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Kente gelenler İRFA'da bulunan sanat odalarını ziyaret ediyor, etkinlikler kapsamında açılan çeşitli sanat atölyelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Atölye çalışmaları ve sergilerin yer aldığı alanda, keçe, ebru, hat, tezhip ve diğer geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor.

Keçe ustası Yunus Girgiç, standında hem sanatını icra ediyor hem de ürünlerini satışa sunuyor. Girgiç'in uzun emek harcayarak yaptığı ürünler, yerli ve yabancı konuklarca beğeniliyor.

Girgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü kuşak keçeci olduğunu söyledi.

Keçenin, merinos koyununun yününden yapıldığını dile getiren Girgiç, şöyle konuştu:

"Bu yünün tercih edilmesinin sebebi, keçeleşmenin daha çabuk olması ve kolay şekil alabilmesidir. Sikke ve arekelerde ise tiftik yünü kullanıyoruz. Şallardan şapkalara diğer tüm ürünlerde merinos yününü tercih ediyoruz. Keçenin uzun bir yolculuğu ve emeği vardır. Yün çocuk gibidir, ilk aşamada nazik davranılmasını ister. Yünü severek, okşayarak keçeleşme işlemine başlarız. İnsanda olduğu gibi keçede de büyüdükçe hata yapma olasılığı artar. İşte biz de o zaman biraz daha sert davranır ve girmesi gereken şekli veririz."

Öte yandan, etkinlikler kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi derslerinin yanı sıra konferans, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştiriliyor.

Mevlana Celaleddin Rumi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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