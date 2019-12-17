Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

6 saat önce

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz.

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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir." dedi.

Konya'ya gelen Berger ve Avrupa Birliği'ne üye 18 ülkenin büyükelçileri, ilk olarak geçmişte yüzyıllarca Müslüman ve Hristiyan halkın bir arada yaşadığı Sille Mahallesi'ni gezdi.

Konuk büyükelçiler, burada bulunan Aya Eleni Kilisesi ile Sille Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri, sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir. Kendisi, 700 yıl önce 'gel gel ne olursan ol gel' şeklinde bir çağrıda bulundu. Biz de onun bu davetine icabetle buradayız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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