Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

17.12.2020 18:32

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gülbank okundu.

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gülbank okundu.

Konya'da, bu yıl "İhsan Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında gülbank duası edildi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tören öncesi, duanın okunduğu Mevlana Türbesi içerisine az sayıda kişi alındı.

Her yıl Hazreti Pir'i anmak için Konya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Mevlana Meydanı'na kurulan dev ekrandan töreni takip etti.

Gülbange Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile az sayıda davetli iştirak etti.

Gülbank duasını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl okudu.

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana Türbesi, AK Parti, Tören, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika


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