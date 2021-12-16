Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü - Son Dakika

Canlı Yayınla TRT Avaz'da"Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Kapanış Töreni" canlı yayınla yarın akşam saat 19.00'da TRT Avaz'da ekranlara gelecek. Ayrıca TRT 2 ve TRT Radyolarında Şeb-i Arus'a özel içerikler seyirci ve dinleyicinin beğenilerine sunulacak.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin kapanış gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT Avaz ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Ayrıca TRT 2 ve TRT Radyolarında Şeb-i Arus'a özel içerikler seyirci ve dinleyicinin beğenilerine sunulacak. Yüzyılları aşan evrensel barış, kardeşlik ve aşk düşüncesiyle tüm dünyada geniş kitlelere seslenen Mevlâna'nın anıldığı Şeb-i Arus töreni, yarın akşam saat 19.00'da TRT Avaz ve TRT Avaz International üzerinden canlı yayınlanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Şeb-i Arus" TRT Avaz'da izlenecek

"Şeb-i Arus" kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen anma etkinlikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerinin yarın akşam sergileyeceği sema töreniyle sona erecek. TRT Avaz her yıl olduğu gibi bu yıl da "Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"nin kapanış gecesini canlı yayınla Türkiye ve Türki Cumhuriyetlere iletecek.

TRT 2 ve TRT radyolarında Mevlâna Celaleddin Rumi konuşulacak

TRT 2 kanalında Şeb-i Arus'la ilgili olarak, "Mevlana'dan Beyitler" isimli tanıtım videolarında, Mesnevi'den içeriklere ve Hz. Mevlana'nın sözleri ele alınacak. TRT Radyo 1 kanalında Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve eserleri üzerine konular ele alınırken, diğer radyo kanallarında ise Mevlana'nın hayatı, eserleri ve felsefesi üzerine uzman konuklarla birlikte söyleşiler gerçekleştirilecek.