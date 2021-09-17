Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başlıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül'de açılış resitaliyle başlayacağını açıkladı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mevlana'nın 814. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül'de açılış resitaliyle başlayacak. il Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 22-30 Eylül'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin detaylarını açıkladı. Yarar, festivalin geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlendiğini hatırlatarak, "22-30 Eylül 2020'de yayımlanan konser videoları ve sosyal medya içeriklerimiz toplamda 107 milyon görüntüleme elde etmiştir. 18 yıl boyunca festivalimize 51 ülkeden 193 grup ve 1078 sanatçı katılmış, yaklaşık 10 bin saatlik performans arşivi oluşmuştur. " dedi.

Festival kapsamında bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ile Türkiye içinden farklı müzik topluluklarının yer alacağı bir program hazırlandığını dile getiren Yarar, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkeden sanatçının katılacağı festivalde ilk kez düet konser verileceğini söyledi. Yarar, "Bu yıl festival boyunca toplam 9 konserin yanı sıra 30 Eylül'de Mevlevi ayini ve sema mukabelesi yapılacak. Festivale Türkiye, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Tanzanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar ve müzik toplulukları katılacak. " diye konuştu.

Bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, semazen temasıyla yapılan ve belden yukarısı çıplak dansçının sergilediği gösteriyle ilgili görüşlerini sorması üzerine Yarar, şöyle konuştu: "2017'de düzenlediğimiz çalıştayda, gerek Konya'da gerekse Konya'nın dışında veya yurt dışında sema programı yapılırken fiziki olarak nelere dikkat edilmeli, sema programı icra edecek saz heyeti veya semazen gruplarının nasıl bir vaziyette bulunmaları gerektiğine dair genelge hazırlanmak üzere raporu Bakanlığımıza takdim etmiştik. Daha dün Bakan Yardımcımız ile görüşmelerimizi yaptık. inşallah genelgenin çıkarılması sağlanacak. Bizim o genelgedeki kanaatimiz şuydu, sema programları kendi ruhuna özgün olan yerlerde yapılmalı. Zira UNESCO Konya'ya bu programın muhafaza edilmesini önerirken, asıl kimliğinin muhafaza edilmesini, dejenere edilmeden orijinal kimliği neyse ona göre yapılmasını takip etmek üzere görev ve yetki vermiştir. Semanın gelenekselinde bahse konu tarzda semazenin yer almadığını, almayacağını buradaki herkes bilir. Semanın yapılabilmesi için semazenlerin faaliyette bulunabilecekleri alanın rahat olması lazım. Sünnet düğününden veya açılışa veya bir başka etkinliğe kadar semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda yapılmasının da doğru olmadığını başından beri söylüyoruz. İnşallah bakanlığımız bu hususta genelge hazırlığını tamamlamıştır. En kısa zamanda hayata geçecek diye ümit ediyorum" Haber Merkezi

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