Mevlana'nın dergahında her cuma tasavvuf müziği icra edilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın dergahında her cuma tasavvuf müziği icra edilecek - Son Dakika

Mevlana'nın dergahında her cuma tasavvuf müziği icra edilecek

7 saat önce

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde her cuma tasavvuf müziği konseri verilecek.

Mevlana'nın dergahında her cuma tasavvuf müziği icra edilecek, System.String[]

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde her cuma tasavvuf müziği konseri verilecek.

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce müzelerin ziyaretçi sayısını artırmak ve sanat kurumlarının bilinirliğini sağlamak amacıyla Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile müşterek hazırlanan "Huzurda Meşk" musiki programı icra edilmeye başlandı.

Ayasofya Müzesi'nden sonra Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ikinci müzesi olan Mevlana Müzesi'nde ziyaretçilere ve sanatseverlere yönelik her cuma saat 16.00'da canlı Türk Tasavvuf Müziği Konseri verilecek. Mevlana Müzesi'nin sadece ziyaret edilen bir mekan olarak değil hayatın içinde dinamizmini sürdüren bir sanat merkezi olması hedefleniyor.

Program ile ayrıca yerli ve yabancı turistlerin Türk Tasavvuf Müziğine ilgisinin artırılması da hedefleniyor.

Mevlana Celaleddin Rumi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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