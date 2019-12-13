Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor - Son Dakika

Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor

6 saat önce

Büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan "Mihrimah Karatay" isimli çizgi filmi, yoğun ilgi görüyor.

Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor, System.String[]

Büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan "Mihrimah Karatay" isimli çizgi filmi, yoğun ilgi görüyor.

Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 746. ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Hazreti Mevlana, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.

Ahirete irtihalinin 746'ncı yılında törenlerle anılan Hazreti Mevlana'nın hayatı, Karatay Belediyesi'nin hazırladığı 30 bölümden oluşan çizgi filmle vatandaşlara anlatılıyor.

Hazreti Mevlana'nın eserlerinden derlenen hikmetli sözlerinin de yer aldığı videoda, Mevlana'nın ailesiyle Konya'ya gelişi ve Şems-i Tebrizi ile buluşması yoğun ilgi çekti.

"Daha çok gençler ilgi gösteriyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mihrimah Karatay'ı uzun soluklu çalışmanın ardından Şeb-i Arus haftasına yetiştirdiklerini söyledi.

Hazreti Mevlana'nın hayatıyla iligili pek çok kaynaktan istifade edilerek çizgi filmin hazırlandığını anlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'nın hayatını öğrenmeye çalışıyoruz ama görsel alanda anlatımının yetersiz olduğunu gördük. Sosyal medyada bu hazırladığımız Mihrimah Karatay'ı sosyal medyada yayınladık. Şu ana kadar bu platformlarda 5 milyon izlenme oranına ulaştı. Bir ay öncesinde başladığımız çalışmamızda 22'nci bölümü de yayınladık. 1 dakikalık bölümlerden toplamda 30 bölümde tamamlayacağız. Şeb-i Arus gecesi 17 Aralık'ta 30 dakikalık tek bölüm halinde Mevlana hayatını yayınlayacağız ve milyonlara bu şekilde ulaştırmış olacağız. Geri dönüşleri de harika. Hedefimiz Mevlana'nın hayatının doğru ve kısa anlatımla herkese ulaştırılmasıdır. Bunu da başaracağız inşallah. Daha çok gençler ilgi gösteriyor."

Mevlana Celaleddin Rumi, Karatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu
Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili "mobbing" iddiası - Son Dakika Haber
17:31 Gölbaşı'nda yan yatan tır vinç ile kurtarıldı - Son Dakika Haber
17:21 ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Haber
17:19 Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) - Son Dakika Haber
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haber
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:42:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevlana'nın hayatı çizgi film ile anlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]