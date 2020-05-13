Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbe ve bahçesi sessizliğe büründü

Kayseri'nin simgelerinden, özellikle ramazan ayında yoğun ilgi gören Seyyid Burhaneddin Türbesi, salgın dolayısıyla ziyarete kapalı bulunuyor.



Türbenin yanı sıra çok sayıda alim ve Mevlevi şeyhinin de mezarlarının yer aldığı, çam ağaçlarının gölgesindeki yeşil alan, hem vatandaşların hem de kente ilk kez gelen misafirlerin ziyaret mekanlarının başında geliyor.



Yıllardır hayırseverlerin verdiği toplu iftarlarla dolup taşan tarihi ve manevi mekan, salgının sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.



Kayseri'nin manevi mimarlarından, asıl adı Hüseyin olan Seyyid Burhaneddin, şimdiki Özbekistan sınırlarındaki Tirmiz'de dünyaya geldi.



Tirmiz'de dini ve akli ilimleri tahsil eden Seyyid Burhaneddin, Belh'e gelerek Bahaeddin Veled'in talebesi oldu.



Bahaeddin Veled'in isteği üzerine küçük bir çocuk olan Mevlana'nın manevi terbiyesini üstlenen Seyyid Burhaneddin, görevini tamamladıktan sonra Belh'ten ayrıldı.



Mevlana büyüdükten sonra onun terbiyesiyle ilgilenen ve maneviyat eğitimi veren Seyyid Burhaneddin, Mevlana'yı da farklı şekillerde imtihan etti.



Yaşadığı dönemin akademik camiasının önemli bir ismi olan Seyyid Burhaneddin'e "Seyyid-i Sırdan" ve "Muhakkik" gibi isimler verildi.



1244 yılında Kayseri'de vefat eden Seyyid Burhaneddin için 1892 yılında merkez Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi'nde, kendi adıyla anılan mezarlığın içinde türbe yaptırıldı.