Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı

10.05.2022 14:03
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.

Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü yürüyüş etkinliğiyle kutlandı.

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Hazreti Mevlana Hoşgörü Yürüyüşü" ile Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş öncülüğünde öğrenciler ve kentteki sporcular, Alaeddin Şehitlik Anıtı'ndan Mevlana Müzesi'ne kadar yürüdü.

Prof. Dr. Metin Aksoy, buradaki konuşmasında, bütün dünyaya en çok ihtiyaç olan dönemde yeniden hoşgörünün hatırlatılması adına bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliğin kendileri için büyük bir anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, "Hassas bir konu olan hoşgörüyle ilgili özellikle küresel dünyanın içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek hoşgörünün ne kadar da kıymetli bir anlayış ve kavram olduğunu bir kez daha gördük. Hazreti Mevlana'nın huzurunda kendisinin mesajını bütün Türkiye'ye ve dünyaya tekrar hatırlatma fırsatı bulduk. Farkındalık oluşturması adına gerçekleştirilen program bizler için çok önemli." diye konuştu.

Mehmet Baykan da dünyanın dört bir tarafındaki insanların, Hazreti Mevlana'nın öğretisinin peşinde koştuğunu söyledi.

Mevlana'nın öğretilerinin spordaki fair play ile bir çok yönden benzeştiğine dikkati çeken Baykan, şöyle konuştu:

"Mevlana kenti Konya'dan ülkemize ve dünyaya, Hazreti Pir'in mesajlarını iletmeyi kendisine görev addeden bir Konyalıyım. Spor camiamızda da her zaman Hazreti Pir'in düşüncelerini, sporun fair play anlayışıyla özdeşleştirerek bir mesaj bütünü vermeye çalışıyoruz. Tüm sporcularımızın Hazreti Mevlana'nın fair play öğretisi çerçevesinde devam ettirdikleri mücadeleleriyle son dönemde almaya başladığımız başarıların bundan sonra artarak devam edeceğinin müjdesini de vermek istiyorum."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise güzel bir havada gençlerle bir arada bu etkinliği gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Mevlana'nın sandukası başında "Gülbank" duası yapıldı.

Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 794'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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