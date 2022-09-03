TARIMIN BAŞKENTİ KONYA, GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ OLACAK

MEVLANA'nın şehri ve tarımın başkenti Konya şimdi gastronominin başkenti olmak için kolları sıvadı. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya 10 bin yıllık yemek kültürünün tanıtımı için bu yıl ikincisi olan Gastrofest'te yüzlerce lezzeti görücüye çıkarttı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıllık yemek kültürünün tanıtımı için bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Gastrofest'in yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Altay, 'Konya, tarımın başkenti olduğu gibi bundan sonra inşallah gastronominin de başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi Gastrofest için Konya'ya davet ediyorum.' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'nın yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde her gün on binlerce lezzet tutkununu ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten itibaren çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, üreten bir şehir olduğunu belirterek, bu yönünü gelen misafirlere aktarmak istediklerini ifade etti. Başkan Altay, 'Hepinizin bildiği gibi aslında bir şey nerede üretiliyorsa orada yenir. Dolayısıyla Konya, bu ürettiklerini en güzel şekilde sofraya sunmak için çok yoğun bir gayret sarf etmiş ve 10 bin yıldır oluşturduğu kültürü şu an itibariyle biz de gastronomi festivaline gelen ziyaretçilerimize sunmaya gayret ediyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Özellikle şehir dışından çok yoğun bir katılım var. Bu vesileyle özellikle bölge coğrafyamızdan; Ankara'dan, Eskişehir'den, Aksaray, Karaman, Niğde'den misafirleri beklediğimizi özellikle ifade etmek isterim.' dedi.

'BU FESTİVAL ATEŞBAZ-I VELİ HAZRETLERİNE İTHAFEN DÜZENLENİYOR'

Düzenlenen festivalde asıl temanın Ateşbaz-ı Veli olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, 'Konya denilince akla ilk gelen Hazreti Mevlana'dır. Hazreti Mevlana'nın aşçısı da Ateşbaz-ı Veli Hazretleri... Aslında Gastronomi festivalimizi Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'ne ithafen düzenliyoruz. Bizlere her zaman bu konuda destek olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ve Çevre Şehircilik Bakanı'mızın katılımıyla Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuzu Toyga Çorbası'na katarak başlangıcı gerçekleştirdik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye ve Sayın bakanımıza katılımları için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'KONYA GASTRONOMİSİ SADECE ETLİEKMEKLE SINIRLI DEĞİL'

Konya'nın kadim bir yemek kültürüne sahip olduğunu fakat daha çok etliekmekle tanındığını dile getiren Başkan Altay, şöyle dedi: 'Konya denilince en önemli yemek etliekmek. Hepimizin de en çok sevdiği' Ama Konya'yı sadece etliekmekle sınırlamak büyük bir haksızlık olur. Konya'nın coğrafi işaretli ürün başvuru sayısı 100. Şu ana kadar 60 coğrafi ürünün işaretini almış olduk. Dolayısıyla Gastronomi festivaline geldiğinizde etliekmeğin dışında; su böreğimizi, fırın kebabımızı, yağ somunumuzu, küflü peynirden yapılan yemekleri, börekleri görebileceğiniz gibi sac arası başta olmak üzere; höşmerim helvası gibi tatlılarımızı ve içeceklerimizi de görebileceğiniz bir festival hazırladık.?

'GASTROFEST SADECE BEDENLERİ DEĞİL GÖNÜLLERİ DE DOYURACAK'

Bu yıl ikincisi düzenlenen GastroFest'te yemek dışında çeşitli sosyal etkinliklerin de hazırlandığına işaret eden Başkan Altay açıklamasında, 'Sadece bedenleri doyurmak yetmiyor. Bunun için biraz da gönülleri doyuracak işler de yapıyoruz. Özellikle çocuklar için önemli etkinlik alanları oluşturduk. Gelen ziyaretçilerimizi, çocuklarımızı eğlenceli bir bölüm bekliyor. Pazar akşamına kadar Konya'da gastronomi adına her şey var.' dedi.

'KONYA 365 GÜN ZİYARET EDİLEBİLECEK BİR ŞEHİR'

Başkan Altay, gelişen ve büyüyen Konya'nın gastronomi alanında önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek şu sözleri kullandı: 'Konya, tarımın başkenti olduğu gibi bundan sonra da inşallah gastronominin bir başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuda da üstümüze düşen sorumluluğu en iyi şekilde anlatmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi Konya'ya davet ediyorum. Gastrofest'e gelemedik diye üzülmeyin. Konya 365 gün ziyaret edilebilecek bir şehir?