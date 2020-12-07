Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2) - Son Dakika

İLK DEFA SEYİRCİSİZ DÜZENLENDİ

Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez kısıtlamalarla başladı. Kısıtlamalar nedeniyle 2 günle sınırlandırılan anma etkinliklerinin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu sema gösterisi düzenledi. Seyircisiz düzenlenen anma programı televizyonlar ve sosyal mecralardan canlı yayınlandı.