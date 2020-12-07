Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2) - Son Dakika

Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak (2)
07.12.2020 21:00
İLK DEFA SEYİRCİSİZ DÜZENLENDİKonya'da 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez kısıtlamalarla başladı.
İLK DEFA SEYİRCİSİZ DÜZENLENDİ
Konya'da 'Hz. Mevlana'nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez kısıtlamalarla başladı. Kısıtlamalar nedeniyle 2 günle sınırlandırılan anma etkinliklerinin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu sema gösterisi düzenledi. Seyircisiz düzenlenen anma programı televizyonlar ve sosyal mecralardan canlı yayınlandı.
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