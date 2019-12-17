Mevlana şehrinde "Şeb-i Arus" yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mevlana şehrinde 'Şeb-i Arus' yoğunluğu - Son Dakika

Mevlana şehrinde "Şeb-i Arus" yoğunluğu

6 saat önce

Konya'da, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Konya'da, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl "Hazreti Pir"i anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu. Binlerce turist Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şeb-i Arus törenlerine katılan yerli ve yabancı turistler, törenlerin son gününde hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Özellikle Mevlana temalı sikke, semazen, Kubbe-i Hadra, ney gibi ürünlere yönelen ziyaretçiler, dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte oluşan yoğun ziyaretçi trafiği, başta turizm ve otelciler olmak üzere, müze civarındaki tüm işletmecilerin de yüzünü güldürdü.

"Hareketlilikten memnunuz"

Mevlana Müzesi civarındaki hediyelik eşya dükkanında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Ramazan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen misafirlerin hediyelik eşya almadan gitmediğini söyledi.

Özellikle son günlerin çok yoğun geçtiğini ifade eden Yücel, "Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ve yabancı turistlerin hediyelik eşya satan dükkanlara ilgisi fazla. Turistler küçük de olsa bir hediye olsa almadan gitmiyor. Biz de burada dükkan işleten esnaf olarak hareketlilikten memnunuz." dedi.

Mevlana şehrinde Şeb-i Arus yoğunluğu

Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye, turist, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:27 Kaynak: AA
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