Mevlana Şiir Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 9. düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Bu yılki yarışmada birinciliği, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nisa Nur Tetik kazandı.



Osmangazi Belediyesi'nin Mevlana'nın dünyaya yayılan felsefesini gençlere aşılamak amacıyla 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın bu yıl ki kazananları düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mevlana'yı tanıtmak adına bu yıl ki konusu serbest olarak belirlenen şiir yarışmasına Türkiye'nin 75 ilinden toplam 533 eser başvuru yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren yarışmacıları, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile açıkladı. Osmangazi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cafer Altay ve jüri üyeleri Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar, katıldı.



75 ilden 533 eser yarıştı



Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat dünyasına önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın bu yıl 9. gerçekleştirdik. İlk olarak Osmangazi ilçesindeki liseler arasında düzenlediğimiz yarışmamızı daha sonra Bursa geneline yaydık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle birlikte yarışmamızı Türkiye geneline taşıdık. 9 yıldır düzenlediğimiz yarışmamıza en etkin katılım bu yıl oldu. 75 ilden 533 şiir yarışmaya katıldı. Bu, neredeyse tüm Türkiye'nin Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu yarışmadan haberdar olduğu anlamına geliyor. Yarışmaya katılan gençlerimizin Mevlana hakkında şiir yazabilmesi için ilk olarak Mevlana hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani gençlerimizi bu yarışma ile şiir yazmanın yanı sıra okumaya ve araştırma yapmaya da teşvik etmiş oluyoruz. Bu teşvikle birlikte gençlerimizin içindeki cevheri ortaya çıkartıyor ve yeni şairleri edebiyatımıza kazandırıyoruz. Bence yarışmanın en başarılı kısmı da bu oluyor" dedi.



Bu yıl yarışmaya en yoğun katılımın Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden olduğunu kaydeden Başkan Dündar, "Okul olarak baktığımızda da, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nin son beş yıldır aralıksız şekilde katıldığını görüyoruz. Bu okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kendi yeteneklerini sınaması açısından bu yarışma bir fırsat. Çok değerli jüri üyeleri tarafından yazdıkları şiirler değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ödül kazanmak şart değil. Önemli olan gençlerimiz şiir yazabildiğini fark edip, bu yeteneğini daha da geliştirebilmesini sağlamak. Bir toplumda ne kadar çok sanatçı var ise o ülke ekonomik, sanayi ve kültürel anlamda da başarılı demektir" diye konuştu.



Dündar, yarışmaya katılan eserler arasından seçilen 33 eseri her yıl olduğu gibi bu yılda kitap haline getireceklerini söyleyerek, "Yarışmaya katılan 533 şiir, ilk olarak ön jüri tarafından değerlendirmeye alındı ve 25 eser büyük jürinin değerlendirmesine kaldı. Jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucunda da dereceye giren eserleri belirledik. Edebiyat alanında yaptığımız tüm yarışmalar sonunda ortaya çıkan eserleri kitap haline getiriyoruz. Bu yıl ki yarışmamıza katılan 33 eseri de şiir kitabı haline getirileceğiz. Bu kitabı da ödül törenin de dağıtacağız. Bu yarışmamızda en büyük emek kıymetli jüri üyelerimize ait. Vermiş oldukları desteklerden dolayı jüri üyelerimiz Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yükselen bir ivme ile yarışmamızı düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Dündar, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren eser sahiplerini açıkladı. Türkiye genelinden yoğun bir katılımın olduğu yarışmada birincilik ödülünü, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nisa Nur Tetik, isimli öğrenci kazandı. Jüri üyelerinin dereceye girenleri belirlemekte zorlandığı yarışmada ikincilik ödülü Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Sude Deveci'nin olurken, üçüncülük ödülü ise Muğla Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nden Yağmur Şahin'e verildi. Yarışmada mansiyon ödülü kazanan isimler ise, Zonguldak İbrahim Süheyla İzmir Fen Lisesi'nden Muhammet Furkan Davulcu, Bursa Ali Karasu Anadolu Lisesi'nden Esra Yayla ve Rize Sosyal Bilimler Lisesi'nden Emirak Uzun oldu.



Yarışmada dereceye giren eserlerin sahipleri için 14 Aralık 2019 tarihinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ödül töreni düzenlenecek. Sema gösterisinin de yapılacağı ödül töreninde, dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri Dündar tarafından takdim edilecek.



Yarışmanın jüri üyeleri de yaptıkları konuşmalarda değerlendirmede oldukça objektif davrandıklarına vurgu yaparak, "Bu yıl 533 eser ile yoğun bir katılım oldu. Ön jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 25 eser büyük jürinin değerlendirmesine kaldı. Tüm jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda gördük ki hepimizin ilk 6 eser için sıralaması aynı olmuş. Bu da ne kadar objektif davrandığımızın göstergesi" diye konuştular.



Jüri üyeleri ayrıca yazılan eserleri değerlendirirken öğrencilerin bu şiirleri okuyup araştırarak yazmış olduklarını çok net bir şekilde hissettiklerini belirterek, bu durumunda öğrenciler ve Türk edebiyatı açısından oldukça sevindirici olduğunu ifade ettiler. - BURSA