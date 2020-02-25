Mevlana Tesisi Bucalı kadınlara emanet - Son Dakika

İzmir'i kanatlarının altına alan Mevlana Heykeli'nin yenilenmesi için kolları sıvayan Buca Belediyesi, sona yaklaştı. Tıngırtepe Mevlana Tesisleri kafeteryadan yeşil alanlara kadar baştan aşağı yenilenirken, heykelin altındaki alan ise Mevlevi düşüncenin yaşatılacağı bir kültür merkezi olarak tasarlandı. Yenilenen yüzünde kenti markalaştıracak üretici kadın pazarına ev sahipliği yapacak tesisin açılışı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleşecek.



Buca Belediyesi, Anadolu topraklarının en büyük alim, filozof ve şairlerinden Mevlana'nın ölümsüz anısının yaşatıldığı Tıngırtepe Mevlana Tesisinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Sık sık tahrip edilen tesislerde kalıcı bir çözüm için harekete geçen belediye, hummalı bir çalışmanın ardından 8 Mart 2020 Pazar günü, tesisin kapılarını yenilenen yüzüyle açacak.



Baştan aşağı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü tesiste ilk olarak 75 metrelik Mevlana heykelinin bakımı ve heykelin altında kalan bölümdeki tahribatın onarımı gerçekleştirildi. Alanın bulunduğu tepe, tamamen yeşillendirilerek doğal bir görüntüye kavuşturulması için çalışmalara hız katıldı. Onarım çalışmalarının yanı sıra, tesisin alt tarafındaki İzmir manzaralı yer ise tüm hemşerilerin güzel vakit geçirebilecekleri bir kafeterya olarak hizmet vermek üzere hazırlandı.



Mevlevi düşünce kültür sanatla yaşatılacak



Mevlana heykelinin hemen altında kalan mekan için ise Mevlevi düşüncenin yapısına uygun olarak düzenlendi. Tamamen camekanlı yerin içerisi, küçük bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. Kütüphaneden ney kursuna, sanat kurslarından tasavvuf dinletilerine kadar yıl içinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Levanten kültüründen Türk kültürüne kadar çok sayıda rengi kucaklayan Buca'nın kozmopolit yapısından yola çıkarak, tarihi 19. Yüzyıla dayanan Tıngırtepe adı ise üretici pazarıyla yaşatılacak. Yenilenen yüzüyle sadece Buca için değil İzmir için bir cazibe merkezi olamaya hazırlanan tesisin açık alanına kurulacak stantlarda üretici kadınlar emeklerini değerlendirme olanağı bulacak.



Tesisi kadınlar açacak



Buca'nın gözdesi Mevlana Tesisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde muhteşem bir şölenle kapılarını yeniden açacak. Açılışa özel ilk üretici pazarı ise Bucalı kadınların ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Buca Belediyesi'nin semt evlerinde ve Buca'nın köylerinde üreten emekçi kadınlar, en güzel ürünlerini sergileyecek. Festival tadında gerçekleştirilecek açılışta müzik ve dans gösterileriyle tüm İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak. - İZMİR