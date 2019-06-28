Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona gelindi
1 saat önce
Yıldırım Belediyesi'nin Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa ettiği Hümahatun Evleri'ndeki 130 konut hak sahiplerine 10 Temmuz'da düzenlenecek tören ile teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:03
Yıldırım Belediyesi'nin Mevlana Ulus
Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında inşa ettiği Hümahatun Evleri'ndeki 130 konut hak sahiplerine 10 Temmuz'da düzenlenecek tören ile teslim edilecek.
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