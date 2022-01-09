Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu, Adana'daki şampiyonada Sivas'ı temsil edecek - Son Dakika

Sivas Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu, Adana'da düzenlenecek Okullar Türkiye Kros Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek.

Okulun müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan okul sporları faaliyetleri kapsamında 24 Kasım 2021'de düzenlenen yarışmada yıldız kız ve erkek takımımız il birincisi olarak bölge yarışmalarına katılmayı hak etti. Samsun'da 8 Ocak'ta yapılan Atletizm Kros Okullar Arası Grup Müsabakası'nda okulumuz yıldız kızlarda takım olarak birinci oldu. Ayrıca yıldız erkeklerde Muhammed Arda Kıratik birincilik elde etti." dedi.

Şampiyonaya 8 öğrencinin katılacağını dile getiren Yıldırım, "Sporcularımız 26 Şubat'ta Adana'da düzenlenecek Okullar Türkiye Kros Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecekler. İnşallah buradan da başarı elde ederek Sivas'ımızı ve okulumuzu onurlandıracaklar. Başarılarından dolayı öğrencilerimi kutluyor, beden eğitimi öğretmenlerimize ve atletizm takım antrenörümüz Alperen Kıratik'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.