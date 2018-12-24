Son Dakika Haberleri: Mevlana'yı Anma Konseri Düzenlenecek

Mevlana'yı Anma Konseri Düzenlenecek

1 saat önce

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek.

Mevlana'yı Anma Konseri Düzenlenecek, System.String[]
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca Mevlana'yı anma konseri düzenlenecek.

Topluluk Müdürü Fadıl Atik, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Mevlana'yı anma konserinin 26 Aralı'ta Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.

Atik, solist Bora Uymaz'ın vereceği konserin saat 20.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:03 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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