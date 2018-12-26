Mevlana'yı Anma Törenlerine 200 Bin Kişi Katıldı

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenlerine yaklaşık 200 bin kişi katıldığını söyledi.

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenlerine yaklaşık 200 bin kişi katıldığını söyledi.



Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl Konya'da 7- 17 Aralık tarihleri arasında 'Hz Mevlana'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma' törenleri düzenleniyor. Tören boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar ile çeşitli etkinlikler gerçekleşiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, değerlendirme toplantısında, törenleri yaklaşık 200 bin kişinin takip ettiğini söyleyerek, "Bilet satış rakamlarına göre Mevlana Kültür Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki Ahmet Özhan konseri ile Mevlevi mukabalesi yaklaşık 200 bin kişi tarafından takip edilmiştir" dedi.



Şeb-i Arus isminin Konya için tescillendiğini de hatırlatan Yarar, bu sene bu isim altında organizasyon yapan yerlerin sayısının geçen seneye göre azaldığını da sözlerine ekledi.



- Konya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi

Şefkat-Der Genel Başkanı, Köpek Ölümlerine Dikkat Çekmek İçin Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Önüne Bıraktı

Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum