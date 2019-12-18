"Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mevlevi İlahiler' konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - Son Dakika

"Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlevi İlahiler" programına Halil Necipoğlu konuk oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlevi İlahiler" programına Halil Necipoğlu konuk oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.

Konserde koro ve solistler tarafından seslendirilen tasavvuf müziği eserleri sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

Sahne alan Halil Necipoğlu kendine has yorumuyla hicaz makamındaki eserleri yorumladı.

Konser sonunda Halil Necipoğlu ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Mevlevi İlahiler konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek
Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
09:46 Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
09:45 İBB'den konser ve danışmanlık hizmeti ihalesi... 48 milyon 814 bin liralık ihale 6 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
09:45 Aydın'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
09:44 Mardin'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele geçirildi - Son Dakika
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Son Dakika
09:40 Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde en yüksek oranda nüfus artışı binde 22.8 ile Bayburt'ta... - Son Dakika
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 09:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]