Mevlevi mutfağını yaşatan şef Ulaş Tekerkaya, Beyşehir'de genç aşçı adaylarıyla buluştu - Son Dakika
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Mevlevi mutfağını yaşatan şef Ulaş Tekerkaya, Beyşehir'de genç aşçı adaylarıyla buluştu

13.04.2022 15:44
Mevlevi mutfağını yaşatan şef Ulaş Tekerkaya, Beyşehir'de genç aşçı adaylarıyla buluştu

Mevlevi mutfağını keşfettikten sonra açtığı restoranda dünyaya tanıtan Konyalı şef Ulaş Tekerkaya, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Mevlevi mutfağını keşfettikten sonra açtığı restoranda dünyaya tanıtan Konyalı şef Ulaş Tekerkaya, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Beyşehir Ali Akkanat Sosyal Tesisleri'ndeki söyleşide, Tekerkaya, mesleki tecrübelerini aşçı adayı genç meslektaşlarıyla paylaştı.

Genç yaşta başladığı aşçılıkta, Mevlana'nın sevdiği yemekleri araştırırken Mevlevi mutfağını keşfettiğini belirten Tekerkaya, ortaya çıkardığı 45 tarifle hem Mevlevi hem de Selçuklu mutfağını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Mesleğini sürdürürken 10 bin yıllık mutfak tarihini araştırıp bu konu üzerine kitap yazdığını anlatan Tekerkaya, şöyle konuştu:

"10 bin yıllık mutfak tarihini çıkarırken, 7 yıl çalıştık, 7 yıl içerisinde yaklaşık 20 tane arkeolog, 3 jeoloji mühendisi ve 2 tane de akademisyenle beraber bu kitabı çıkardık. Şimdi 'Dünyanın en iyi mutfak kitabı' ödülüne layık görüldük. İsveç'te 2 Haziran'da ödül alacağız ve öyle bir şey ki aldığımız ödülün Türkiye'ye ilk gelişi olacak. Hiçbir finalistle yarışmadan direkt 'Özel ödül'e layık görüldük."

Yüksekokul öğrencilerinin yönelttiği soruları cevaplandıran Tekerkaya'ya, teşekkür plaketi takdim edildi.

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Ali Akkanat, Selçuklu, mevlana, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mevlevi mutfağını yaşatan şef Ulaş Tekerkaya, Beyşehir'de genç aşçı adaylarıyla buluştu - Son Dakika


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