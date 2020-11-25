Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor - Son Dakika

Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor

25.11.2020 07:50
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin dünyanın en büyük Mevlevihane'sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye başladı.

ÇANAKKALE'nin dünyanın en büyük Mevlevihane'sinin bulunduğu Gelibolu ilçesinde Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye başladı. Laçin'in ev ekonomisine katkıda bulunmak için küçük bir atölyede başladığı üretim, başarı dolu bir girişimcilik hikayesine dönüştü.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın girişimci Atiye Laçin'in başarı hikayesi, 2004 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başladı. Eşinin tayininin çıktığı Gelibolu'daki dünyanın en büyük Mevlevihane'sinden etkilenen Atiye Laçin, 'Mevlevilikte; az yemek nefis terbiyesidir' felsefesinden yola çıkarak unsuz, yağsız, şekersiz, glütensiz, vegan Mevlevi tatlısını geleneksel yönteme sadık kalarak üretmeye başladı. Atiye Laçin'in ev ekonomisine katkı sağlamak için 80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği sonucunda bugün 1500 metrekaresi kapalı; toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam ediyor. Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada dünya standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi tatlısı başta olmak üzere, anneannesinden öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor; yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.

Özellikle, unutulmaya yüz tutmuş Mevlevi ve Murabba tatlılarını yurtdışında katıldığı fuarlarda tanıttıktan sonra başta dünyada çikolatanı merkezi olarak tanınan İsviçre'nin yanı sıra birçok ülkeye ihracat yapan Laçin, aynı zamanda işletmesinde kadınlara da istihdam sağlıyor.'MUTFAK EDEP YERİDİR, NEFSİN TERBİYE EDİLDİĞİ YERDİR'İş insanı Atiye Laçin Mevlevi tatlısının içinde bulunan ürünlerin dinginlik ve zindelik verdiğini belirterek, "Girişimcilik hikayemizin başlangıç noktası Gelibolu Mevlevihane'siydi. Mevlevihanelerde birçok öğretinin öğretildiği bölümler vardı. En önemlisi de mutfağıydı. Mutfak edep yeridir ve nefsin terbiye edildiği yerdir. Mevlevilikte de az yemek nefis terbiyesidir; özellikle Mevlevi tatlısı da bu öğretiyi içinde barındıran bir tatlıdır. Çünkü içinde kıymetli ürünlerin bulunması vücuda dinginlik ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür. Yıllardır doğal ve sağlıklı ürün üretmek için mücadele ettik ve başardık" dedi.'MEVLEVİ TATLISI, İHTİYACINIZ OLAN BESİN DEĞERLERİNİ BARINDIRIYOR'İsviçre'den Amerika'ya kadar birçok ülkeye Mevlevi ve Murabba tatlılarını ihraç eden iş insanı Atiye Laçin, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Avrupa ülkeleri ile Amerika'da büyük rağbet gören Mevlevi tatlısının; içinde un, yağ, şeker olmayan vegan aynı zamanda glütensiz bir ürün olduğunu anlatan Laçin, "İhtiyacımız olan besin değerlerini içinde barındırıyor. Özünde de hurma, üzüm, ceviz, badem ve baharatlı bitkilerden oluşmaktadır. Bu ürünleri üretirken müşteri talepleri ardı ardına geldi. Bunların dışında anneannemin yaptığı güvem özü, reçeller ve sosları da üretmekteyiz" diye konuştu. 'ÖNÜNÜZDEKİ ENGELLERİ AŞABİLİYORSANIZ, BAŞARI ARKASINDAN GELİR'Laçin, üretimlerle bulundukları bölgeye de büyük bir katma değer sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Üretim zorlu bir yolculuk. Özellikle de kadın girişimciyseniz işler iki üç kat daha da zorlaşıyor. Evde, üretimde, pazarlamada sorumluluğunuz vardır. Bir şekilde aştık önümüzdeki engelleri. Önünüze gelen engelleri aşabiliyorsanız kişi kendi olur ve başarı arkasından gelir. Ürünlerimiz yurt içinde daha çok doğal ve organik ürün satan noktalarda bulunmakta ve kendi sitemizden de satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Yurt içinden aldığımız güç, cesaret ve beğenilerle katıldığımız yurt dışı fuarlarında müşteri talepleri ile karşılaştık. En büyük güç, aldığımız kaynak ise kendi projelerimizi kendimizin yazıp, kendimizin yönetiyor olmamız. Bu işe bir fikrin peşinden giderek, 80 metrekare bir yerde başladık. Bir gıdanın yurt dışına ihracatı için dünyanın kabul ettiği standartlar var. Bu nedenle standarda uygun bir tesisin olması gerekiyordu. Bu tesisi yapacak ilk etapta paramız yoktu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile yaptığımız projelerle bugün sahip olduğumuz fabrikamızı kurduk. İki yıldır yurt dışına ihracat yapmaktayız. Katar, İsviçre, Almanya, Kazakistan ve Azerbaycan'a ürün göndermekteyiz. Felsefi olarak çalışmayı seven ve engel tanımayan bir yapımız olduğu için pandemi döneminde de üç vardiyalı çalışarak Amerika'dan gelen talebi gerçekleştik ve 3 ay önce de sevkiyatlarımızı yaptık. Akla, 'yurtdışında Mevlevi tatlısını nereden bilip severler?' diye bir soru gelebilir. Kendileri yağsız, unsuz, şekersiz ve glütensiz beslendikleri için ürünü önemsiyorlar ve değer buluyor. Almanya'ya gönderdiğimiz Mevlevi tatlısını Türklerin daha çok seveceğini düşünürken, asıl müşterilerimiz yabancılar oldu. Amerika'ya gönderdik ve yaklaşık 15 gün içinde ürünlerin bittiğini öğrendik."'YENİ FİKRİNİZ VE CESARETİNİZ VARSA PES ETMEYİN'

Laçin, başarı öyküsüyle son olarak İHBİR'in kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için başlattığı 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'nda online söyleşiye katılıp, kadın girişimcilere ilham verdi. Fabrikada kadınları istihdam ettiğini, ham maddeleri Çanakkale'deki kadın çiftçilerden temin ettiğini belirten İHBİR üyesi Atiye Laçin, yeni fikri ve cesareti olan kadınların da pes etmeden inanarak yollarına devam etmeleri önerisinde bulunarak, "Ne kadar isteklisiniz, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz. Hedef koyup bunları başarabilme kararlılığında olmalısınız. Bu arkadaşlarımızı İHBİR çatısı altında buluşmaya davet ediyorum. Görecekler ki İHBİR ile buluştuklarında cesaret alacaklar, güç alacaklar. Önlerine çıkan engelleri daha kolay aşacaklar" dedi.


Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor
Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor

Çanakkale, Gelibolu, Kadın, Laçin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti         
20:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 07:54:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevlevi tatlısını dünyaya pazarlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei