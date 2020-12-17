Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika

Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı

17.12.2020 15:06
Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı, System.String[]

Beyoğlu'nda Şeb-i Arus 'Mevlana'yı Anma Haftası' kapsamında düzenlenen Meşk-i Mevlana 'Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu'nda Şeb-i Arus 'Mevlana'yı Anma Haftası' kapsamında düzenlenen Meşk-i Mevlana 'Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları' sergisi sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde açılan sergi, 18. yüzyıldan günümüze 16 Hat sanatçısının eserlerinden oluşuyor.

Geçmişten günümüze kültür ve sanatın merkezi olma unvanını koruyan Beyoğlu'nda Şeb-i Arus 'Mevlana'yı Anma Haftası' etkinlikleri başladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şeb-i Arus 'Mevlana'yı Anma Haftası' kapsamında düzenlenen Meşk-i Mevlana 'Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları' sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanatseverler katıldı. Küratörlüğünü M. Lütfi Şen'in, sanat danışmanlığını ise Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa'nın yaptığı sergide, 18. yüzyıldan günümüze 16 Hat sanatçısının eserleri yer alıyor.

Sergide, muhtelif müze ve koleksiyonlarda yer alıp Hz. Mevlana ismini veya beyitlerini ihtiva eden hat eserlerinden seçkin örnekler, tarihi perspektif dikkate alınarak özenle seçildi. Türk hat sanatı tarihinin büyük isimlerinin bu konuyla ilgili en önemli hat eserlerinden seçilen eserlerden oluşan sergide, günümüz hat sanatındaki Mevlevilik etkilerini ve yaşayan hattatların Hz. Mevlana muhtevalı yorumlarını ortaya koyan eserlere de yer verildi.

SERGİ 8 OCAK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Tarihten günümüze Mevleviliğin hat sanatındaki yansımalarına panoramik bir bakış sağlanması hedeflenen sergide; Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mecdi Efendi, Ömer Vasıf Sivasi, Bakkal Arif Efendi, Sami Efendi, Suüd El -Mevlevi, M. Emin Yazıcı, Hamid Aytaç, Macid Ayral, Mahmud Bedreddin Yazır, M.Halim Özyazıcı, Hüseyin Öksüz, M. Savaş Çevik, Ali Toy ve Fatih Özkafa gibi önemli hattatların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 8 Ocak 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.


Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı
Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Fatih, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları Sergisi Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika


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