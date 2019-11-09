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Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi gecesi idrak edildi

Mevlid-i Nebi gecesi idrak edildi

7 saat önce

İslam dininin kıymetli gecelerinden olan Mevlid-i Nebi tüm yurtta dualarla idrak edildi.

İslam dininin kıymetli gecelerinden olan Mevlid-i Nebi tüm yurtta dualarla idrak edildi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in dünyaya teşrif gecesinde müslüman alemi huzura yöneldi. Camiler doldu, taştı. Eller semadan bir an olsun inmedi. Peygamber şehri Şanlıurfa'da küçük büyük herkes camilere koştu. Okunan mevlid-i şerifler, canlı yayınlarla birçok eve girdi. Bu önemli gece bizlere, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı ve O'nu bir kere daha anlamayı hatırlattı.

(İHA)

Mevlid-i Nebi gecesi idrak edildi

Hz.Muhammed, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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