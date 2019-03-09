Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

28 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Tekirdağ'dan katılan öğrencilere ödüllerinin takdimi için Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Ödül Töreni Yapıldı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na Tekirdağ'dan katılan öğrencilere ödüllerinin takdimi için Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Tekirdağ İl Müftülüğünde düzenlenen programa Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Emekli İl Müftüsü Mahmut Gürlen, İl Müftü Yardımcısı İsmail Hısım, İl Müftü Yardımcısı Melek Cingöz, Şube Müdürü Ali Aydın, Tekirdağ Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörleri Şerafettin Poyraz ve Ayla Kar, İlçe Gençlik Koordinatörleri, Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına katılan öğrenciler ve Tekirdağ İl Müftülüğü personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek'in konuşması ile devam etti. Konuşmanın ardından yarışmada erkek öğrenciler kategorisinde birinci olan Yusuf Atan ile kız öğrenciler kategorisinde birinci olan Havva Şanver, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendirildi.

Ayrıca yarışmada ilk 10'a giren öğrencilere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program ikramın ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Umre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tekirdağ, Güncel
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