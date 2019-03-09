Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

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Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Bakan Dönmez: 300 Bin Haneye 10 Yıl Yetecek Doğal Gaz Bulduk

ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur