Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Tamamlandı

Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Tamamlandı

34 dakika önce

Erzincan'da üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla 2018 yılı Mevlid-i Nebi etkinlikleri...

Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Tamamlandı, System.String[]
Erzincan'da üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla 2018 yılı Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen yarışmada, Yarışma Merkezi Sorumlusu Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in başkanlığında ve görevli gözetmenler eşliğinde, yarışmaya örgün veya açık öğretime devam eden 17-28 yaş Aralığındaki 144 üniversite öğrencisi katıldı.

Sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından kitaplar hediye edildi

Erzincan'da 144 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendirilecek.

Ayrıca Erzincanlı hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanan ve müftülük eliyle yine yarışmada ikinciliği alan öğrenciye yarım altın, 3.4. ve 5.'lik alana ise çeyrek altın ödül verilecek. 6-10. arası derece alanlara 200 TL nakit ödülü ve yine İl Müftülüğü tarafından 1'den 10.'ya kadar derece alan öğrencilere müftülük tarafından kitap seti hediye edilecek. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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