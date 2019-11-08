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Mevlid-i Nebi Haftası

8 saat önce

Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Nur Cami avlusunda düzenlenen etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ailenin, Allah'ın insanlara bahşettiği kutsal bir birliktelik, toplumun en küçük fakat en önemli yapı taşı ve hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Ailenin bir emanet olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Canların yegane sahibi olan Allah, bizi buluşturarak birbirimize emanet etmiştir. Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için Kur'an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez prensiplere çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini anımsatarak, Hazreti Muhammed'i daha iyi tanımak ve tanıtmak, anlamak ve anlatmak, hayatı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Belediye Başkanı Vedat Genç, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program, ilahi dinletisi ve hatim duasının ardından sona erdi.

Öte yandan, Kırıkkale Belediyesi de Mevlit Kandili nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara kandil simidi ile pilav ve ayran ikram etti.

Şahin Yıldırım, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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