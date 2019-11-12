Mevlid-İ Nebi Haftası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.



İslahiye İlçe Müftülüğünce organize edilen konferansa, Gaziantep il Müftüsü Ahmet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programın açılışında konuşan ilçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, Hazreti Muhammed'i her yönüyle tanımanın gerekliliğine değindi.



Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik de, Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası için bu sene belirlenen temanın "Peygamberimiz ve Aile" olduğunu belirterek Hazreti Muhammed'in tüm Müslümanlar için her zaman ve her asırda yegane örnek olduğunu belirtti.



Çelik, aileyi korumanın, ailede huzuru yaşamanın yolunun, Hazreti Muhammed'in gösterdiği değerleri ailede hakim kılmakla mümkün olabileceğini vurguladı.