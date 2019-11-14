Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'in hayatın her safhasında olması gerektiğini söyledi.

Bugün aile hayatında örnek alınacak tek kişinin Hazreti Peygamber olduğunu ifade eden Altacı, "Evlerimizi cennete çevirmek bizim elimizde. Ne kadar çok ibadet edilirse edilsin iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir eş olmadıkça iyi bir mümin de olunmaz." diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Altun ve Belediye Başkan Yardımcısı Ata Dönmez'in de katıldığı programda, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, okunan ilahilerin ardından sona erdi.