Mevlid-i Nebi Haftası - Son Dakika

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şahin, Cavit Yurttaş Camii avlusunda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünün Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilk günü olduğunu ifade etti.

Hafta vesilesiyle il ve ilçelerde de müftülükleri vasıtasıyla çeşitli programlar gerçekleştireceklerini belirten Güven, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'na bir tema belirliyor. Bu yıl ki teması 'Peygamberimiz ve Çocuk.' Hem evimizin neşesi, hem geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha çocuk yaşında iken kendilerine ne tür bilgiler öğretmemiz gerektiği, kendilerini nasıl eğitmemiz gerektiği hususunda bu hafta boyunca inşallah çeşitli programlar gerçekleştireceğiz. Özellikle Peygamberimizin çocuklara sevgi, şefkat ve merhametle nasıl davrandığını, Peygamberimizin çocuklara muamelesinin nasıl olduğunu çeşitle programlar vesilesiyle dile getireceğiz. Aslında bundan maksat Peygamberimizi örnek alarak, bugünün Müslümanları olarak, bugünün anne babaları olarak çocuklarımıza ve ümmetin evlatlarına nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmek, öğretmek ve yaşatmaktır."

Şahin, Mevlid-i Nebi Haftası'nın başta din görevlileri ve gönüllüleri olmak üzere bütün Kayseri halkına hayırlar getirmesini diledi.