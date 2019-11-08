Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
7 saat önce
Salondan görüntüler Konserden görüntüler Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel hazırlanan videonun gösterimi Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:06 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Konserden görüntüler
Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Özel hazırlanan videonun gösterimi
Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.
Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi