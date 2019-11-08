Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
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Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

7 saat önce

Salondan görüntüler Konserden görüntüler Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel hazırlanan videonun gösterimi Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.

Salondan görüntüler

Konserden görüntüler

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Özel hazırlanan videonun gösterimi

Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Yahya Kemal Beyatlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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