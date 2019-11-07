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Mevlid-i Nebi Haftası'na doğru

6 saat önce

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

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Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ailenin, insanoğluna huzur ve sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen, Allah'ın insanlara bahşettiği kutsal bir birliktelik, toplumun en küçük fakat en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.

Ailenin, nikah ve kan bağının çok ötesinde bir duygu ve fikir bağı kurmak olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Gönül birliği etmek ve Allah'ın hoşnutluğuna yakışır bir yaşamı paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahirette de bir arada olacağının bilinciyle hareket etmektir.

Aile bir emanettir. Aile içinde gözlerimizi açmak da yeni bir aile kurmak da aslında bir emanet zincirine halka olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini anımsatarak, Hazreti Muhammed'i daha iyi tanımak ve tanıtmak, anlamak ve anlatmak, hayatı onunla anlamlandırmak ve onun sevgisini canlı tutmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Şahin Yıldırım, Kırıkkale, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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