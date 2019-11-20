Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti
Son Dakika Güncel Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti - Son Dakika

Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti

6 saat önce

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle gönüller mest oldu.

Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti, System.String[]

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle gönüller mest oldu.


Alaeddin Camisi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Yusuf Sözen, okuyucu olarak katıldı.


Program Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in Vaazı ile başladı. Vaazında ailenin önemi üzerinde duran İl Müftüsü Çelik, "Kur'an-ı Kerim, insanı en üstün yaratık kabul eder. Allahü Teala onu güzel sürette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Böylesine Allah'ın üstün bir yaratığı olan insan, yalnız başına değil, toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı toplumun en küçüğü hiç şüphe yok ki ailedir. Bu çekirdek topluluk her çeşit faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de ahlak ve terbiyesini de önce buradan alır. Rasülüllah (sav) Efendimiz Bir Hadis-i Şeriflerinde 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır' buyurmuşlardır" dedi.


Müftü, vaazının ardından kılınan öğle namazından sonra Sinop İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.


Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ile sona erdi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]