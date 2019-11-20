Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle gönüller mest oldu.



Alaeddin Camisi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Yusuf Sözen, okuyucu olarak katıldı.



Program Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in Vaazı ile başladı. Vaazında ailenin önemi üzerinde duran İl Müftüsü Çelik, "Kur'an-ı Kerim, insanı en üstün yaratık kabul eder. Allahü Teala onu güzel sürette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Böylesine Allah'ın üstün bir yaratığı olan insan, yalnız başına değil, toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı toplumun en küçüğü hiç şüphe yok ki ailedir. Bu çekirdek topluluk her çeşit faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de ahlak ve terbiyesini de önce buradan alır. Rasülüllah (sav) Efendimiz Bir Hadis-i Şeriflerinde 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır' buyurmuşlardır" dedi.



Müftü, vaazının ardından kılınan öğle namazından sonra Sinop İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ile sona erdi. - SİNOP