Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Aile" olarak belirlendiğini aktardı.

Kent merkezinde bir lokantada gerçekleştirilen toplantıda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kırşehir ve ilçelerinde yapılacak olan etkinlikler belirlendi.

Toplantı da konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, Hz. Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftasını çeşitli programlarla kutlanacağını söyledi.

Yaman, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması 'Hazreti Peygamber ve Aile' olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığımızca Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kırşehir ve ilçelerinde de bir dizi etkinlikler yapacağız. Bu haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yüce Peygamberimizin doğumunun seneyi devriyesini gençler başta olmak üzere, her yaştan insanımızın katılacağı programlarla kutlayacağız." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, ilçe müftüleri, müftü yardımcıları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.